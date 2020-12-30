В Бишкеке задержан экс-вице-мэр столицы Мирлан Амантуров

АКС ГКНБ по факту присвоения и растраты вверенного имущества задержала бывшего вице-мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мирлана Амантурова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, установлена коррупционная схема в муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» и мэрии столицы при проведении госзакупок по ремонту и строительству дорог с использованием подконтрольных подрядных организаций бывшему вице-мэру Мирлану Амантурову.

«С 2015 по 2019 год аффилированным с Мирланом Амантуровым компаниям предоставлялись муниципальные заказы на сумму свыше 100 миллионов сомов, часть из которых они присваивали. Несмотря на наличие своевременного финансирования со стороны муниципалитета, подрядные компании не выполнили работы в полном объеме. 29 декабря Мирлана Амантурова задержали и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ», — рассказали в ведомстве.