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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Еще один экс-вице-мэр Бишкека подозревается в незаконном обогащении

Госкомитет нацбезопасности выявил факт незаконного обогащения экс-вице-мэром Бишкека Уланбеком Азыгалиевым. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, установлено, что экс-вице-мэр, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы, обладая властными полномочиями, оказывал влияние по получению разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями аффилированных с ним субъектов бизнеса.

В результате на близких родственников Уланбека Азыгалиева и аффилированных с ним лиц оформлено семь земельных участков в Бишкеке и Иссык-Кульской области, 11 офисных и четыре нежилых помещения, 11 квартир и 10 парковочных мест, два коттеджа на Иссык-Куле, а также пять автомашин представительского класса.

В результате чего активы бывшего чиновника и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 100 миллионов сомов.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всего перечня незаконно добытого имущества.

Напомним, в марте был задержан другой экс-вице-мэр Азиз Алымкулов. По версии следствия, злоупотребляя должностным положением, демонстративно манипулируя своим статусом сотрудника органов национальной безопасности, подавляя какую-либо волю должностных лиц МП «Бишкекглавархитектура», он вынуждал незаконно оформлять земельные участки на аффилированных лиц.

Решением суда экс-вице-мэр оштрафован на 260 тысяч сомов. Ранее Алымкулов подписал соглашение о признании вины.

Бывшего вице-мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мирлана Амантурова задержали в декабре 2020 года. Следствием установлена коррупционная схема в муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» и мэрии столицы при проведении госзакупок по ремонту и строительству дорог с использованием подконтрольных ему подрядных организаций.

В конце мая задержали бывшего градоначальника Азиза Суракматова. Правоохранительные органы подозревают его в незаконном обогащении. По версии следствия, его активы и активы его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов. На время следствия бывший чиновник арестован.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197698/
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