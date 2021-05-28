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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело экс-вице-мэра Бишкека. Азиза Алымкулова приговорили к выплате штрафа

Экс-вице-мэра Бишкека Азиза Алымкулова признали виновным по статье «Злоупотребление должностным положением». Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

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В приговоре указывается, что Азиз Алымкулов с 2014 по 2018 год, работая в органах национальной безопасности, нарушил законы, используя свои служебные полномочия.

По версии следствия, Азиз Алымкулов злоупотребляя должностным положением, демонстративно манипулируя своим статусом сотрудника органов национальной безопасности, подавляя какую-либо волю должностных лиц МП «Бишкекглавархитектура», вынуждал незаконно оформлять земельные участки на аффилированных лиц.

Решением суда экс-вице-мэр оштрафован на 260 тысяч сомов. Ранее Алымкулов подписал соглашение о признании вины.

Азиза Алымкулова задержали 31 марта.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195572/
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