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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Возместил ущерб. Дело в отношении экс-вице-мэра Мирлана Амантурова прекращено

Уголовное дело в отношении экс-вице-мэра Мирлана Амантурова прекращено. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое постановление принято Первомайским районным судом Бишкека.

«Ранее бывшего заместителя градоначальника обвиняли по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР. Дело прекращено, так как он добровольно выплатил ущерб в размере 25 миллионов 203 тысяч 700 сомов», — сообщили редакции.

Напомним, бывшего вице-мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мирлана Амантурова задержали в декабре 2020 года. Следствием установлена коррупционная схема в муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» и мэрии столицы при проведении госзакупок по ремонту и строительству дорог с использованием подконтрольных ему подрядных организаций. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, однако через несколько месяцев Мирлана Амантурова отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198987/
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