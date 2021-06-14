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Происшествия

Гибель мальчика в детдоме. На свидетелей инцидента оказывают давление

Директор детского дома в Военно-Антоновке оказывает давление на свидетелей (воспитанников), которые стали очевидцами убийства Игоря Якунина. Об этом на пресс-конференции сообщила директор ОФ «Лига защиты прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

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По ее словам, с момента происшествия прошло уже две недели, с каждым днем становится труднее установить истинную смерть ребенка, а эксгумацию тела до сих пор не провели.

«Причиной этому является неэффективное расследование со стороны ОВД Сокулукского района. Считаю, что следствие должно вести Главное следственное управление МВД или ГУВД Чуйской области. Нужно также дать оценку работе органов внутренних дел и органов прокуратуры. В данном случае отсутствовала межведомственная координация и быстрая реакция», — рассказала она.

Назгуль Турдубекова обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе кабинета министров Улукбеку Марипову с просьбой взять под личный контроль работу комиссии по делу погибшего Игоря Якунина.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. О нем стало известно только накануне. Омбудсмен требует отстранения директора учреждения от работы.

Напомним, 25 апреля в Беловодском психоневрологическом доме-интернате тоже произошла драка со смертельным исходом. Скончался 15-летний подросток.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197515/
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