Эпидемия туберкулеза в СВО. Суд отпустил троих подозреваемых

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона вручила уведомление о подозрении троим военнослужащим по факту массового заражения туберкулезом в войсковой части Сил воздушной обороны. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уведомление вручили бывшему начальнику республиканской приемной комиссии, военному комиссару Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области и начальнику Балыкчинского сборного пункта.

«Всем троим вручили уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением». Следствие просило взять военнослужащих под стражу, однако Первомайский районный суд Бишкека вынес постановление о домашнем аресте подозреваемых. Вторая инстанция оставила решение в силе», — сказали редакции.

Отметим, что командование Сил воздушной обороны пока не наказали за массовое заражение солдат.

В феврале стало известно, что семь солдат зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Позже их число выросло. Известно, что первые заразившиеся поступили в Бишкекскую противотуберкулезную больницу в январе. Сейчас большинство из заразившихся выписаны. По факту Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело.