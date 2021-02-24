17:30
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Общество
Сюжет: ЧП в армии

Семь солдат срочной службы войсковой части СВО заразились туберкулезом

Семь солдат срочной службы зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекской городской противотуберкулезной больнице.

Уточняется, что пятерым солдатам по 19 лет, двоим — 18.

«Все солдаты не заразны, у них закрытая форма туберкулеза. Первый военнослужащий поступил в больницу 21 января, вчера доставили седьмого. Они находятся на стационарном лечении, их состояние стабильное. У четверых было накопление жидкости в легких, у троих зафиксировано поражение легких», — сообщили редакции.

В пресс-службе Минобороны 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, военно-медицинским управлением Госкомитета по делам обороны проведено эпидемиологическое расследование, вероятный источник болезни выявлен.

«В войсковой части проведены необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Для выяснения обстоятельств и виновных лиц произошедшего командованием СВО назначено служебное расследование», — прокомментировали в Минобороны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184507/
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
Прыжок длиною в жизнь. Есть такая профессия — Родину с неба защищать
В городе Ош от лейкоза скончался солдат Погранслужбы
Какие медуслуги может получить больной туберкулезом, рассказали в Минздраве
Талант Мамытов попросил госорганы уделять внимание не только коронавирусу
Мобильные бригады ПРООН предоставляют медицинские услуги пациентам на дому
В Оше после избиения офицером из войсковой части сбежал солдат Сухопутных войск
Неработающий вертолет президента и другие проблемы Сил воздушной обороны КР
В СВО рассказали, почему вертолет президента не поднимается в воздух
Крушение вертолета. Командир экипажа не имел права передавать штурвал другому
В Кара-Куле из войсковой части сбежали солдаты внутренних войск
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса скончались еще шесть человек В Кыргызстане от коронавируса скончались еще шесть человек
Оплату за&nbsp;проезд в&nbsp;троллейбусах поднимут до&nbsp;11&nbsp;сомов, в&nbsp;маршрутках&nbsp;&mdash; до&nbsp;15&nbsp;сомов Оплату за проезд в троллейбусах поднимут до 11 сомов, в маршрутках — до 15 сомов
Чемодан, вокзал, а&nbsp;дальше? Что делать, если хочешь уехать на&nbsp;ПМЖ в&nbsp;Европу Чемодан, вокзал, а дальше? Что делать, если хочешь уехать на ПМЖ в Европу
Бишкек глазами Мураками и&nbsp;Уэхара: японцы и&nbsp;кыргызы очень похожи Бишкек глазами Мураками и Уэхара: японцы и кыргызы очень похожи
Бизнес
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
24 февраля, среда
17:22
Суд обязал Минфин выплатить жертве пыток 50 тысяч сомов Суд обязал Минфин выплатить жертве пыток 50 тысяч сомов...
17:08
Семь солдат срочной службы войсковой части СВО заразились туберкулезом
16:59
Скандал с матчеством. В ГРС объяснили, почему обратились в суд
16:53
Это провокация. Бывший муфтий прокомментировал видео, разлетевшееся по соцсетям
16:42
В Бишкеке задержан интернет-вербовщик «Хизб ут-Тахрир»