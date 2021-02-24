Семь солдат срочной службы войсковой части СВО заразились туберкулезом

Семь солдат срочной службы зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекской городской противотуберкулезной больнице.

Уточняется, что пятерым солдатам по 19 лет, двоим — 18.

«Все солдаты не заразны, у них закрытая форма туберкулеза. Первый военнослужащий поступил в больницу 21 января, вчера доставили седьмого. Они находятся на стационарном лечении, их состояние стабильное. У четверых было накопление жидкости в легких, у троих зафиксировано поражение легких», — сообщили редакции.

В пресс-службе Минобороны 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, военно-медицинским управлением Госкомитета по делам обороны проведено эпидемиологическое расследование, вероятный источник болезни выявлен.

«В войсковой части проведены необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Для выяснения обстоятельств и виновных лиц произошедшего командованием СВО назначено служебное расследование», — прокомментировали в Минобороны.