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Сюжет: ЧП в армии

Эпидемия туберкулеза среди военнослужащих. В больницах лечатся 24 человека

Число больных туберкулезом военнослужащих Сил воздушной обороны увеличилось до 24 человек. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 21 солдат лечится в Бишкекской противотуберкулезной больнице, еще трое — в Национальном центре фтизиатрии.

В этих медучреждениях информацию подтвердили.

Напомним, в феврале стало известно, что семь солдат зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Позже их количество выросло. Известно, что первые заразившиеся поступили в Бишкекскую противотуберкулезную больницу в январе. По факту Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188051/
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