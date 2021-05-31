Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов задержан

Межведомственной следственной группой из числа следователей ГКНБ, Генпрокуратуры и МВД продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения Кумтор. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что на основании полученных в ходе следствия доказательств по подозрению в коррупции задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.

Отметим, экс-главу кабмина сегодня вызвали на допрос по делу «Кумтора».

Ранее по делу «Кумтора» допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.