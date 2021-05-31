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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова вызвали на допрос в ГКНБ

Экс-премьер-министра Омурбека Бабанова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Омурбек Бабанов проходит свидетелем по уголовному делу, касающемуся компании «Кумтор». По предварительным данным, допрос касается одного из соглашений, заключенных с Centerra Gold.

Отметим, что в 2009 году Омурбек Бабанов занимал пост первого вице-премьер-министра.

Ранее по делу «Кумтора» допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195813/
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