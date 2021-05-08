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Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

На Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит

В Чолпон-Атинской больнице 6 мая скончался 60-летний мужчина, употреблявший иссык-кульский корень. Информацию об этом 24.kg подтвердил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, мужчина страдал онкологическим заболеванием и «давно пил корень». «На Иссык-Куле многие пьют этот корень. Но никакого отношения к нашему отвару аконита этот случай не имеет», — сказал чиновник.

По данным пресс-службы УВД Иссык-Кульской области, пока точно не известно, от чего скончался пациент. «По словам родственников, он действительно пил иссык-кульский корень. Назначена судмедэкспертиза, после ее результатов можно будет говорить о причине смерти», — отметили в УВД.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен. После этого стали известны несколько случаев отравления в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193399/
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