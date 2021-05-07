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Сюжет: Приграничные конфликты

Младшая сестра убитой Мадины Рахматжановой лежит в БНИЦТиО с пулевым ранением

В БНИЦТиО получает лечение младшая сестра погибшей Мадины Рахматжановой. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя кабинета министров, министр экономики Улукбек Кармышаков.

По его словам, десятилетняя девочка тоже получила пулевое сквозное ранение в ногу.

«Ее мать с тяжелым ранением. Благодаря нашим врачам женщина уже идет на поправку. Когда мы посещали пациентов, они сказали, что по ним (мирным жителям) стреляли с вертолета. Несмотря на то что нападавшие видели детей, стреляли на поражение», — рассказал Улукбек Кармышаков.

Напомним, что 30 апреля в Лейлеке похоронили 12-летнюю Мадину Рахматжанову. Девочка получила тяжелые ранения вечером 29 апреля, когда военные Таджикистана обстреляли село Интернационал сельской управы Кулунду. Она вместе с мамой и младшей сестренкой бежала из села в сторону Кулунду. В Мадину попали осколки от минометного обстрела, и она упала.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193207/
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