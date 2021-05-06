15:06
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. За медицинской помощью обратился еще один пострадавший

За медицинской помощью обратился еще один пострадавший во время инцидента на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, мужчина получил травму еще 29 апреля, но в больницу обратился только вчера. «У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», — отметили в ведомстве.

На сегодня лечение в организациях здравоохранения Бишкека, Баткенской и Ошской областей получает 101 человек.

Таким образом, в приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193107/
просмотров: 463
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Таджикистан официально подтвердил гибель 19 человек
Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В ГКНБ назвали видео фейком
Конфликт на границе. Из Кыргызстана сделали врага, чтобы объединить таджиков
Международные правозащитники о ситуации на границе: Атаки на людей неоправданны
Stop Rahmon. В Алматы кыргызстанцы вышли на пикет протеста
Ситуация на границе. Две машины, угнанные в Таджикистан, возвращены
Передел наркотрафика не был причиной конфликта на границе, считает эксперт
Среди обломков выжженных домов... Баткенская трагедия в рисунке Алии Шагиевой
Ситуация на границе. В результате конфликта МВД нанесен ущерб в 2 миллиона сомов
Ситуация на границе. В Баткен отправлено 120 тонн гуманитарной помощи
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Сотрудники &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром нефти Азии&raquo; поздравили ветеранов ВОВ Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
6 мая, четверг
14:52
Предлагаемый в ЖК порядок избрания глав айыл окмоту усилит вертикаль власти Предлагаемый в ЖК порядок избрания глав айыл окмоту уси...
14:39
К миру и согласию призывает Ассамблея народа Кыргызстана
14:37
Ситуация на границе. Таджикистан официально подтвердил гибель 19 человек
14:36
Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ
14:29
Жениша Молдокматова допросили по делу о беспорядках в октябре 2020 года