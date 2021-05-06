Ситуация на границе. За медицинской помощью обратился еще один пострадавший

За медицинской помощью обратился еще один пострадавший во время инцидента на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, мужчина получил травму еще 29 апреля, но в больницу обратился только вчера. «У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», — отметили в ведомстве.

На сегодня лечение в организациях здравоохранения Бишкека, Баткенской и Ошской областей получает 101 человек.

Таким образом, в приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.