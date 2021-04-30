Жертвы конфликта. В Лейлеке похоронили 12-летнюю Мадину Рахматжанову

Сегодня в Лейлеке похоронили 12-летнюю Мадину Рахматжанову. Об этом 24.kg сообщили односельчане ее семьи. Девочка стала одной из жертв приграничного конфликта, который начался 28 апреля.

По словам соседей, Мадина вечером 29 апреля получила тяжелые ранения, когда военные Таджикистана обстреляли село Интернационал сельской управы Кулунду.

«Она вместе с мамой и младшей сестренкой бежали из села в сторону Кулунду. В Мадину попали осколки от минометного обстрела, и она упала. Ее мать Нарбуу Хамдова тоже получила ранения, но смогла убежать. Раненую девочку нашли, когда жители соседнего села помогали эвакуировать жителей Интернационала. Когда ее привезли в Кулунду, она потеряла сознание, одежда полностью была в крови. Мы сразу повезли ее в больницу. Но, к сожалению, не было врачей и не смогли спасти ее. Мать спрашивала про дочь. У Мадины были множественные ранения», — рассказала местная жительница.

Нарбуу Хамдова тоже была ранена. Она перенесла сложную операцию в районной больнице. Сейчас женщина в тяжелом состоянии. Ее перевезли в Бишкек.

Мадину сегодня хоронил ее отец.