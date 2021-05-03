Генпрокуратура Кыргызстана оценила действия Таджикистана как военное вторжение

Действия таджикской стороны расцениваются как военная агрессия. Заявление распространила сегодня Генпрокуратура Кыргызстана.

По ее данным, 29 апреля начиная с 4.40 в Баткенской области бандитские формирования и регулярные войска Таджикистана вероломно атаковали границы Кыргызской Республики.

Уточняется, что применялись автоматическое оружие, минометы, боевые вертолеты, тяжелая бронетехника, артиллерийские расчеты и другие виды вооружения в отношении мирного населения Кыргызстана в нарушение требований устава Всеобщей декларации прав человека ООН от 1976 года, а также в нарушение соглашения о создании Содружества Независимых Государств от 1991-го, Алма-Атинской декларации от 1991 года, Московской декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ стран — участниц СНГ от 1994-го и договора об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 1996 года.

«Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана. В спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования», — говорится в релизе ГП.

Подчеркивается, что указанные вооруженные формирования целенаправленно атаковали безоружное мирное население КР. В связи с чем с кыргызской стороны принимались меры по эвакуации мирного населения из отдельных населенных пунктов Лейлекского и Баткенского районов, после чего военнослужащие и бандформирования Республики Таджикистан начали мародерство имущества местного населения с угоном домашнего скота, автомобилей на территорию Таджикистана.

При этом в целях сокрытия своих преступных действий также совершены массовые поджоги жилых домов и иных разграбленных объектов инфраструктуры. В результате чего гражданам и государству причинен колоссальный материальный ущерб. Из заявления Генпрокуратуры

Далее в сообщении отмечается, что в первые часы вооруженного нападения с применением минометного огня и другого армейского вооружения на участке «Головной» Баткенского района погибли 24 мирных гражданина, которые находились в этом месте.

«С целью недопущения захвата территории Кыргызской Республики и предотвращения убийства мирного населения Вооруженные силы КР приняли меры по отражению атак превосходящих по численности сил противника», — сообщает ГП.

В рамках возбужденных уголовных дел по вышеуказанным фактам установлено, что в результате вооруженного нападения были убиты 36 граждан Кыргызской Республики, из них трое военнослужащих, остальные — мирные граждане, в том числе два малолетних ребенка, получили ранения свыше 180 граждан, которые госпитализированы в медучреждения республики, большая часть из них находится в крайне тяжелом состоянии, эвакуировано более 33 тысяч граждан из зоны конфликта.

В результате военной агрессии со стороны Республики Таджикистан уничтожены более 170 жилых домов, здания медицинских и образовательных учреждений, объекты инфраструктуры и имущество граждан Кыргызстана.

В приграничных селах КР обнаружены многочисленные гильзы от автоматического, крупнокалиберного оружия, фугасы и мины, неразорвавшиеся снаряды и авиационные ракеты, обнаружены траншеи, окопы и другие фортификационные сооружения, возведенные Вооруженными силами Республики Таджикистан.

Военнослужащие Таджикистана и многочисленные группы бандформирований целенаправленно применяли фугасно-осколочное и ракетное вооружение в отношении мирного населения и гражданских объектов.

Атаковали и автомобили скорой помощи, перевозившие раненых, что свидетельствует о жестокой агрессии и нарушении гуманитарных, международных норм со стороны Республики Таджикистан вопреки принятым односторонним и многосторонним международным соглашениям, Женевским конвенциям.

При этом военнослужащие Кыргызстана огнестрельное оружие применяли исключительно в целях самообороны и защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности государства. Вместе с тем Вооруженными силами и гражданскими лицами КР нападения на населенные пункты и другие объекты, находящиеся на территории Республики Таджикистан, не имели место.

По вышеуказанным фактам Генеральная прокуратура КР 29 апреля 2021 года возбудила уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи, проведена фото- и видеофиксация.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.