Ситуация на границе. Жители Лейлекского района показывают, что стало с их селами

В селе Арка Лейлекского района Баткенской области обстановка стабильная. Видео опубликовала в Facebook журналист Актилек Гулжигит кызы.
На кадрах видно, как мужчина устанавливает флаг Кыргызстана, взобравшись на крышу разгромленного магазина.
Вчера сообщалось, что в местности Арка таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы.
Читатель 24.kg отправил в редакцию видео, как выглядит сегодня село Интернационал на приграничной территории. На кадрах видны сгоревшие магазины, дома со снесенными крышами.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.
За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.
Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
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