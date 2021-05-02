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Агент 024
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Жители Лейлекского района показывают, что стало с их селами

В селе Арка Лейлекского района Баткенской области обстановка стабильная. Видео опубликовала в Facebook журналист Актилек Гулжигит кызы.

На кадрах видно, как мужчина устанавливает флаг Кыргызстана, взобравшись на крышу разгромленного магазина.

Вчера сообщалось, что в местности Арка таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы.

Читатель 24.kg отправил в редакцию видео, как выглядит сегодня село Интернационал на приграничной территории. На кадрах видны сгоревшие магазины, дома со снесенными крышами.
Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.

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