16:10
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Появились снимки, подтверждающие участие в конфликте на границе Шоха Искандарова

В Сети появились снимки, подтверждающие участие в конфликте на кыргызско-таджикской границе бывшего полевого командира Шоха Искандарова. Фотографии с ним в Facebook опубликовали таджикские бойцы MMA Сайдо Самадов и Азам Гафоров, также находящиеся в зоне конфликта. Переодетые в военную форму спортсмены позируют с Искандаровым, указывая, где были сделаны снимки.

Отметим, информацию о том, что Искандаров и отряд из его бывших боевиков причастны к нападениям на села и приграничные районы Кыргызстана, накануне на своей странице в Facebook опубликовал советник мэра Бишкека Асхат Осмонов.

Читайте по теме
К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров

В опубликованном им тексте, вероятно, использованы данные из аналитической записки с фрагментами разведданных, указывающих на присутствие Шоха Искандарова в районе столкновений.

В сообщении отмечается, что Шох раздал своим приближенным оружие и лично руководил всеми процессами, в том числе нападениями на приграничные кыргызские села. В ГКНБ Кыргызстана информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, Шох Искандаров в годы гражданской войны в Таджикистане воевал на стороне объединенной оппозиции. После подписания межтаджикского соглашения о мире перешел на службу в Погранвойска Таджикистана. В 1998-м руководил операцией против боевиков полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийской области. Год спустя был назначен начальником погранотряда в Джиликульском районе. В том же году участвовал в операции по освобождению кыргызских милиционеров и граждан Японии, которые были захвачены перешедшими с территории Афганистана в Кыргызстан боевиками.

Позже был назначен главой милиции Исфары. Спустя время переведен командовать милицией в Бустоне. Искандарова и его людей неоднократно замечали вблизи кыргызско-таджикской границы в периоды обострения приграничной ситуации. Последний раз их видели там два года назад.

В 2014-м МИД Кыргызстана был вынужден направить ноту Таджикистану в связи с сообщением о прибытии в Ворух отряда генерала Шоха Искандарова.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192592/
просмотров: 4566
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Правительство полностью восстановит школы, дороги и дома
Ситуация на границе. По последним данным МЧС, разрушено 78 жилых домов
Ситуация на границе. Как выглядит школа в селе Максат после обстрела
Расследования военной агрессии против мирных жителей Кыргызстана требуют от ООН
Били и унижали. Мырзабек Жумабаев рассказал, как был в плену у таджиков
Гражданское общество требует от Таджикистана возмещения ущерба пострадавшим
Ситуация на границе. Жители Лейлекского района показывают, что стало с их селами
Ситуация на границе. В доме жителя местности Ортобоз нашли авиационную ракету
Доставка гумпомощи в Баткен. Водителям нужно получить специальный пропуск
К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров
Популярные новости
Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал &laquo;Головной&raquo; Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»
Инцидент на&nbsp;границе. Сообщается о&nbsp;перестрелке пограничников в&nbsp;Лейлекском районе Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Таджикистан заявляет свои претензии на&nbsp;водные ресурсы Кыргызстана Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
К&nbsp;конфликту на&nbsp;кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров
Бизнес
На&nbsp;79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
2 мая, воскресенье
16:08
Ситуация на границе. Правительство полностью восстановит школы, дороги и дома Ситуация на границе. Правительство полностью восстанови...
16:05
Ситуация на границе. По последним данным МЧС, разрушено 78 жилых домов
16:00
Чудаки парковки. Из-за автохама в Бишкеке пришлось выезжать на встречную полосу
15:46
Ситуация на границе. Как выглядит школа в селе Максат после обстрела
15:39
Расследования военной агрессии против мирных жителей Кыргызстана требуют от ООН