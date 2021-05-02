Появились снимки, подтверждающие участие в конфликте на границе Шоха Искандарова

В Сети появились снимки, подтверждающие участие в конфликте на кыргызско-таджикской границе бывшего полевого командира Шоха Искандарова. Фотографии с ним в Facebook опубликовали таджикские бойцы MMA Сайдо Самадов и Азам Гафоров, также находящиеся в зоне конфликта. Переодетые в военную форму спортсмены позируют с Искандаровым, указывая, где были сделаны снимки.

Отметим, информацию о том, что Искандаров и отряд из его бывших боевиков причастны к нападениям на села и приграничные районы Кыргызстана, накануне на своей странице в Facebook опубликовал советник мэра Бишкека Асхат Осмонов.

Читайте по теме К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров

В опубликованном им тексте, вероятно, использованы данные из аналитической записки с фрагментами разведданных, указывающих на присутствие Шоха Искандарова в районе столкновений.

В сообщении отмечается, что Шох раздал своим приближенным оружие и лично руководил всеми процессами, в том числе нападениями на приграничные кыргызские села. В ГКНБ Кыргызстана информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, Шох Искандаров в годы гражданской войны в Таджикистане воевал на стороне объединенной оппозиции. После подписания межтаджикского соглашения о мире перешел на службу в Погранвойска Таджикистана. В 1998-м руководил операцией против боевиков полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийской области. Год спустя был назначен начальником погранотряда в Джиликульском районе. В том же году участвовал в операции по освобождению кыргызских милиционеров и граждан Японии, которые были захвачены перешедшими с территории Афганистана в Кыргызстан боевиками.

Позже был назначен главой милиции Исфары. Спустя время переведен командовать милицией в Бустоне. Искандарова и его людей неоднократно замечали вблизи кыргызско-таджикской границы в периоды обострения приграничной ситуации. Последний раз их видели там два года назад.

В 2014-м МИД Кыргызстана был вынужден направить ноту Таджикистану в связи с сообщением о прибытии в Ворух отряда генерала Шоха Искандарова.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.