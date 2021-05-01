Ситуация на границе. Число митингующих у Дома правительства увеличилось до 500

Число митингующих у Дома правительства в Бишкеке выросло до 500 человек. Представители разных регионов Кыргызстана требуют, чтобы к ним вышли представители власти и объяснили, почему военным не дают приказ защищать мирное население.

«Там гибнут женщины, дети. Наши родные оказались в оккупации. Из Лейлека могут сделать анклав. Почему военным не дадут приказ применять оружие? Не задействуют технику? Дайте оружие нам, мы сами пойдем защищать нашу Родину!» — говорят участники акции протеста.

Сотрудники милиции попытались объяснить митингующим, что президенты Кыргызстана и Таджикистана поговорили по телефону, достигли договоренности об открытии дороги Ош — Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо. Но собравшиеся настроены очень решительно и настаивают на скорейшем исполнении их требований. «Пока власти будут думать, люди умрут», — заявляют они.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.