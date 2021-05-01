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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Дорога Ош — Исфана вновь перекрыта со стороны Таджикистана

Дорога Ош — Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо Баткенской области вновь перекрыта. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

Уточняется, что граждане Таджикистана вновь перекрыли трассу сегодня примерно в 11.00, несмотря на ранее достигнутые договоренности. Обстановка в местности напряженная.

читателей 24.kg
Фото читателей 24.kg. Дорога Ош — Исфана перекрыта

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192450/
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