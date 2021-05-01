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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Число пострадавших достигло 163 человек

На данный момент число пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе достигло 163 человек. Об этом на пресс-конференции сообщила первый замминистра здравоохранения Ализа Солтонбекова.

По ее словам, число погибших составляет 31 человек. Отметим, министр здравоохранения сообщил о еще двоих погибших.

«В больницах Бишкека находится 49 пострадавших. Три человека в крайне тяжелом состоянии. Медикаментов достаточно. Психиатры и психологи оказывают помощь. Эвакуированным гражданам также своевременно оказывается медицинская помощь», — сказала Ализа Солтонбекова.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192467/
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