Инцидент на границе. Госпитализированы семь человек с огнестрельными ранениями

Число пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе выросло до 11 человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, 10 человек с различными травмами госпитализированы в организации здравоохранения Баткенской области, один получает лечение амбулаторно.

«В ЦОВП Самаркандека госпитализированы двое пострадавших. Их состояние относительно удовлетворительное, в ЦОВП Лейлека находится один пострадавший. Его состояние оценивается как средней тяжести», — отметили в МЗиСР.

В Баткенскую областную объединенную больницу поступили семь пострадавших с огнестрельными ранениями различных частей тела.

«У троих состояние оценивается как средней тяжести, у четверых — как стабильно тяжелое, двое пострадавших взяты на операцию. Из Оша выехала бригада из пяти специалистов, а также из Бишкека готовятся к вылету девять специалистов во главе с заместителем министра Жалалидином Рахматуллаевым», — сообщили в ведомстве.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились ранее восемь пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.