Инцидент на границе. На митинге в Бишкеке обратились к Владимиру Путину и ОДКБ

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг в поддержку баткенцев.

Участники акции требуют, чтобы к ним вышли премьер-министр Улукбек Марипов, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Отметим, глава кабмина сегодня вылетел в Казань с рабочей поездкой, председатель спецслужб находится за границей, в ГКНБ не уточняют, в какой именно стране.

Активист Азамат Темиркулов обратился к президенту России Владимиру Путину, ОДКБ и другим международным организациям с просьбой принять всевозможные дипломатические, если нужно — военные меры для того, чтобы остановить экскалацию конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.