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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Баткенцы требуют президента, премьера и главу ГКНБ

Жители села Кок-Таш Баткенского района обратились к Садыру Жапарову, Улукбеку Марипову и Камчыбеку Ташиеву. Они просят президента, премьер-министра и главу ГКНБ сегодня приехать в эпицентр конфликта.

«Вы должны сегодня приехать и решить проблему. Что за власть, которая не может убрать видеокамеры, установленные на территории Кыргызстана. Когда мы хотели убрать их, нас начали закидывать камнями. Защитите наши земли», — призывают баткенцы.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192044/
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