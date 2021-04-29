Инцидент на границе. Баткенцы требуют президента, премьера и главу ГКНБ

Жители села Кок-Таш Баткенского района обратились к Садыру Жапарову, Улукбеку Марипову и Камчыбеку Ташиеву. Они просят президента, премьер-министра и главу ГКНБ сегодня приехать в эпицентр конфликта.

«Вы должны сегодня приехать и решить проблему. Что за власть, которая не может убрать видеокамеры, установленные на территории Кыргызстана. Когда мы хотели убрать их, нас начали закидывать камнями. Защитите наши земли», — призывают баткенцы.