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Происшествия

Коррупция в аэропорту. Задержан еще один экс-глава компании «Манас Менеджмент»

В Бишкеке задержан бывший глава компании «Манас Менеджмент» Асан Токтосунов. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, Асан Токтосунов подозревается в причастности к созданию схемы по предоставлению льгот иностранной компании на услуги «Манас Менеджмент».

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Ранее задержали представителя турецкой компании Ксению Барабаш. Решением суда ее взяли под стражу на один месяц.

По этому уголовному делу проходят экс-президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас «Менеджмент». По версии следствия, ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191617/
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