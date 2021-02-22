Сделка со следствием. Экс-президент компании «Манас Менеджмент» отпущен

Бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что он пошел на сделку со следствием в обмен на то, что ему заменят арест с содержанием в следственном изоляторе на санкцию, не связанную с заключением.

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Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила факт причинения ущерба государству на 139 миллионов сомов. Нурсултан Белеков был арестован в рамках ранее раскрытой коррупционной схемы в ОАО «Международный аэропорт «Манас». По версии следствия, ЗАО предоставляло льготы иностранной компании, чем причинило ущерб государству на крупную сумму.

Источники заявили, что Нурсултан Белеков дал показания против Эмира Чукуева. Адвокаты последнего отмечают, что Белеков оговорил их подзащитного, не предоставив никаких доказательств.

В этом уголовном деле фигурируют Албек Ибраимов, Эмир Чукуев и другие руководители ОАО «Международный аэропорт «Манас», которые работали с 2016 по 2020 год.

Отметим, что Албек Ибраимов был председателем правления и председателем совета директоров «Манаса» с 2013 по 2016 год. Эмир Чукуев был председателем правления с 2015 по 2018 год.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее сообщила, что выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.