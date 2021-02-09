Албеку Ибраимову предъявлено еще одно обвинение в коррупции

Бывшему мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявлено обвинение по статье «Коррупция» УК КР. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что обвинение предъявлено в рамках уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмира Чукуева.

«Албек Ибраимов в бытность пребывания в должности мэра Бишкека и председателя совета директоров «Международного аэропорта «Манас» оказывал покровительство турецкой компании Gata havayollari ve tasimacilik и некоторым должностным лицам аэропорта. Он предоставлял незаконно льготы на международные перевозки иностранной компании. В связи с чем Албеку Ибраимову заочно предъявлено обвинение по статье «Коррупция» УК КР. В настоящее время он находится в розыске», — сообщили в надзорном органе.

Ранее был задержан бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков и бывший председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой выявила схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент». По версии следствия, ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.