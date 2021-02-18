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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержан бывший глава аэропорта «Манас» Мурат Примбердиев

Генеральная прокуратура сообщает об очередном задержании одного из фигурантов уголовного дела, связанного с коррупционной схемой в международном аэропорту «Манас». Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Напомним, что Генпрокуратура ранее выявила коррупционную схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент». Накануне по подозрению в коррупции задержан бывший председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев. Он водворен в ИВС МВД.

Следствие по делу продолжается. Отметим, что по нему уже были задержаны экс-глава «Манаса» Эмир Чукуев, бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков. Обвинение также предъявлено экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову. Он также когда-то возглавлял аэропорт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183904/
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