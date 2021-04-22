Дело о вербовке кыргызстанцев. Суд Италии вынес приговор Александру Воеводину

Александр Воеводин приговорен итальянским судом к трем годам лишения свободы. Решившее судьбу кыргызстанца заседание состоялось в начале апреля. Об этом сегодня 24.kg сообщила мать осужденного Ольга. Она призналась, что долгое время не могла прийти в себя от произошедшего.

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«Статья, которую ему инкриминировали, — участие в незаконной миграции предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Итальянский адвокат сделала все, чтобы его максимально смягчить. Оправдательный приговор мог быть вынесен только при условии того, что наши местные правоохранители расследовали бы дело о его вербовке и установили людей, завербовавших в Кыргызстане моего сына и Максима Глинчина», — сказала Воеводина.

Однако, по словам женщины, местные правоохранители так и не проявили к произошедшему никакого интереса.

«Я до последнего надеялась, что Чуйское ГУВД и областная прокуратура все же расследуют обстоятельства вербовки наших детей. Но нет.

Следователь ГУВД Эрмек Рыскельдиев по сей день отказывается ставить меня в курс дела, ссылаясь на тайну следствия. По факту же он палец о палец не ударил, чтобы хоть что-то выяснить и хоть что-то сделать.

Прокурор Тилек Кудояров отправил официальное обращение в прокуратуру Италии с указанием того, что в местном расследовании наш сын фигурирует в качестве пострадавшего, а не обвиняемого. Ответ на это, с его слов, из Италии так и не пришел», — отметила она.

Не помогли, по признанию Воеводиной, и многочисленные обращения в государственные структуры — в правительство, государственную службу миграции, МИД и ГКНБ. Ее призывы о помощи чиновники ни в одном из этих ведомств так и не услышали.

«По словам итальянского адвоката Саши, единственный оставшийся для него шанс — это завершенное расследование обстоятельств дела здесь, на родине. Если докажут факт того, что его завербовали обманом, то в Италии дело будет пересмотрено и его оправдают», — сказала Ольга Воеводина.

Напомним, двое жителей Токмака 23-летний Александр Воеводин и 20-летний Максим Глинчин в октябре 2020 года по рекомендации своего знакомого отправились на заработки в Турцию. Парни должны были работать матросами на туристической яхте в одном из крупных турецких портов. Однако уже на месте они оказались втянутыми в криминальный бизнес — переправку из Турции в Италию сирийских и пакистанских нелегалов.

Во время рейса Максим Глинчин погиб, а Александр Воеводин был задержан итальянской полицией. Ему грозило до 15 лет заключения. В декабре прошлого года груз 200 с телом Глинчина был доставлен в Бишкек. Воеводин остался под стражей в Италии.

Отметим, что мать Александра Ольга Воеводина не раз жаловалась на бездействие со стороны отечественной милиции. Следователи, по ее словам, так и не допросили жителя Ивановки, которого родственники парней считают причастным к вербовке не только их детей, но и других кыргызстанцев.

В конечном итоге в милиции сообщили, что дело, изначально зарегистрированное как разыскное, было переквалифицировано на статью «Торговля людьми». В конце декабря прокуратура Чуйской области направила материалы в следственную службу ГУВД Чуйской области для организации дальнейшего расследования.

В январе стало известно, что еще один кыргызстанец был задержан в Италии за незаконную миграцию. О его судьбе до сих пор ничего не известно.