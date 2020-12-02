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Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину

Рейс с телом погибшего в Италии 20-летнего кыргызстанца Максима Глинчина прибудет в Бишкек 5 декабря. Необходимые для этого деньги собраны. Об этом 24.kg сообщил руководитель общественной организации «Сарэ Рома» Александр Лаврентьев.

24.kg
Фото 24.kg. Погибший Максим Глинчин

«Гроб с телом Максима доставят в Бишкек через Рим и Москву. Ожидается, что в столицу Кыргызстана он прибудет 5 декабря в 9.00. Необходимые для этого средства — 5 тысяч евро — были собраны общими усилиями», — сказал он.

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Двое жителей Токмака — 23-летний Александр Воеводин и 20-летний Максим Глинчин, напомним, в конце октября по рекомендации своего знакомого отправились на заработки в Турцию. Парни должны были работать матросами на туристической яхте в одном из крупных турецких портов. Однако уже на месте они оказались втянутыми в криминальный бизнес — переправку из Турции в Италию сирийских и пакистанских нелегалов. Во время рейса Максим Глинчин погиб, а Александр Воеводин был задержан итальянской полицией. Ему грозит до 15 лет заключения. С призывом о помощи в 24.kg обратилась мать выжившего Ольга Воеводина. Она также пожаловалась на бездействие со стороны правоохранителей КР.

После публикации этой истории в пресс-службе МВД редакции сообщили, что правоохранительные органы не стали детально изучать эту ситуацию потому, что родители парней изначально обращались в милицию лишь по факту их розыска. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/175275/
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Тело погибшего в Италии кыргызстанца Максима Глинчина доставят на родину