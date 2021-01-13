Втянутые в незаконную миграцию кыргызстанцы. Милиция спускает дело на тормозах

Следствие не проявляет никакого интереса к расследованию дела о двух кыргызстанцах, оказавшихся втянутыми в незаконную миграцию. Об этом 24.kg сообщила мать одного из них Ольга Воеводина.

«7 декабря прошлого года я была на допросе в управлении милиции на транспорте. Следователь по имени Тимур сказал мне, что дело со дня на день будет передано в ГУВД Чуйской области. Его действительно передали, но с тех пор никаких подвижек в нем нет. Такое ощущение, что расследование просто пытаются спустить на тормозах.

Новый следователь даже не удосужился вызывать и опросить Юрия Николаенко — жителя Ивановки, которого мы считаем причастным к вербовке не только наших детей, но и других кыргызстанцев.

Когда я спросила, почему вы не занимаетесь этим делом, следователь ответил — не было времени, был занят. Сколько еще парней должны оказаться втянутыми в криминальный бизнес, сколько из них должны погибнуть, чтобы милиция наконец-то начала работать?» — возмущается она.

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Напомним, двое жителей Токмака 23-летний Александр Воеводин и 20-летний Максим Глинчин в октябре 2020 года по рекомендации своего знакомого отправились на заработки в Турцию. Парни должны были работать матросами на туристической яхте в одном из крупных турецких портов. Однако уже на месте они оказались втянутыми в криминальный бизнес — переправку из Турции в Италию сирийских и пакистанских нелегалов. Во время рейса Максим Глинчин погиб, а Александр Воеводин был задержан итальянской полицией. Ему грозит до 15 лет заключения.