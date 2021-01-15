Еще один кыргызстанец задержан в Италии за незаконную миграцию

В Италии задержан очередной кыргызстанец, втянутый в криминальный бизнес незаконной миграции сирийских и пакистанских нелегалов из Турции в страны Западной Европы. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

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Собеседник редакции отметил, что задержанный был арестован недавно при схожих с делом Александра Воеводина и Максима Глинчина обстоятельствах.

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана редакции, не сообщая подробности инцидента, подтвердили сам факт ареста.

«Согласно информации посольства Кыргызской Республики в Итальянской Республике, в загранучреждение поступило официальное уведомление о задержании 42-летнего гражданина КР Б.С. по статье «Нелегальная миграция». Данный вопрос находится на контроле диппредставительства», — сообщили в МИД.

Отметим, что Олеся Дзедзинская — итальянский адвокат Александра Воеводина, ставшего первым кыргызстанцем, задержанным в Италии за участие в организации нелегальной миграции, еще в декабре прошлого года предупреждала власти республики о необходимости принятия срочных мер.

«Меня настораживает то, что для этого дела начали вербовать людей в Кыргызстане. Это очень опасно, и ваши власти должны пресечь это как можно скорее и как можно жестче. Ведь «туристические» рейсы, на которые нанимают парней, — это рейсы в один конец», — предостерегала в интервью 24.kg адвокат.

Напомним, двое жителей Токмака 23-летний Александр Воеводин и 20-летний Максим Глинчин в октябре 2020 года по рекомендации своего знакомого отправились на заработки в Турцию. Парни должны были работать матросами на туристической яхте в одном из крупных турецких портов. Однако уже на месте они оказались втянутыми в криминальный бизнес — переправку из Турции в Италию сирийских и пакистанских нелегалов.

Во время рейса Максим Глинчин погиб, а Александр Воеводин был задержан итальянской полицией. Ему грозит до 15 лет заключения. В декабре прошлого года груз 200 с телом Глинчина был доставлен в Бишкек. Воеводин по сей день остается под стражей в Италии.

Отметим, что мать Александра Ольга Воеводина не раз жаловалась на бездействие со стороны отечественной милиции. Следователи, по ее словам, до сих пор даже не вызвали и не допросили жителя Ивановки, которого родственники парней считают причастным к вербовке не только их детей, но и других кыргызстанцев.

«Сколько еще парней должны оказаться втянутыми в криминальный бизнес, сколько из них должны погибнуть, чтобы милиция наконец-то начала работать?» — возмущалась она.

В конечном итоге в милиции сообщили, что дело, изначально зарегистрированное как разыскное, было переквалифицировано на статью «Торговля людьми». В конце декабря прокуратура Чуйской области направила материалы в следственную службу ГУВД Чуйской области для организации дальнейшего расследования.