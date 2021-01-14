Дело Воеводина и Глинчина расследуется милицией по факту торговли людьми

История о двух жителях Токмака Александре Воеводине и Максиме Глинчине, уехавших на заработки в Турцию и оказавшихся втянутыми в незаконную миграцию, получила продолжение. В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg сообщили, что следствие переквалифицировало дело с разыскного на торговлю людьми.

«Вначале оно рассматривалось как безвестное исчезновение, поскольку в заявлении родственников сообщалось об их пропаже без вести. В декабре от них поступило новое заявление о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые организовали вербовку и незаконное трудоустройство Александра Воеводина и Максима Глинчина.

Досудебное производство, зарегистрированное по факту безвестного исчезновения переквалифицировано на статью 171 часть 2 «Торговля людьми» УК КР.

В конце декабря прокуратурой Чуйской области материалы были направлены в Следственную службу ГУВД Чуйской области для организации дальнейшего расследования», — сообщили в милиции.

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Напомним, двое жителей Токмака 23-летний Александр Воеводин и 20-летний Максим Глинчин в октябре 2020 года по рекомендации своего знакомого отправились на заработки в Турцию. Парни должны были работать матросами на туристической яхте в одном из крупных турецких портов. Однако уже на месте они оказались втянутыми в криминальный бизнес — переправку из Турции в Италию сирийских и пакистанских нелегалов.

Во время рейса Максим Глинчин погиб, а Александр Воеводин был задержан итальянской полицией. Ему грозит до 15 лет заключения.

В декабре прошлого года груз 200 с телом Глинчина был доставлен в Бишкек. Воеводин по сей день остается под стражей в Италии.

После того как редакция обнародовала эту историю, в пресс-службе МВД сообщили о начатой проверке. Накануне мать Александра Воеводина вновь обратилась в 24.kg с жалобой на бездействие следствия. Она сообщила, что милиция спускает это дело на тормозах.