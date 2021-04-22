Коррупция в аэропорту. В Бишкеке задержана представитель турецкой компании

В Бишкеке по делу коррупции в аэропорту «Манас» задержана Ксения Барабаш. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Ксения Барабаш работала в системе гражданской авиации. Сегодня Ленинский районный суд Бишкека должен избрать подозреваемой меру пресечения.

В пресс-службе МВД подтвердили информацию, однако подробности не сообщили.

По данным 24.kg, Ксения Барабаш — директор представительства турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş в Бишкеке.

Отметим, что по этому уголовному делу проходят экс-президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.