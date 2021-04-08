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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. Ала качуу — это большой грех для мусульманина

Верующие мусульмане против традиции ала качуу. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал теолог Кадыр Маликов.

По его словам, похищение невесты, согласно исламу, — это большой грех и тяжкое преступление.

«Ислам запрещает те обычаи, которые посягают на свободу, жизнь, честь и достоинство другого человека. Особенно это касается обычая ала качуу — похищения девушки и насильного принуждения ее к браку. Верующие мусульмане, практикующие свою религию, зная о запрете и греховности данного действия перед всевышним, осуждают данный обычай, который противоречит самому духу ислама, шариату. Поэтому муфтият ранее запретил проведение обряда нике, считая его недействительным. Сколько трагедий еще должно произойти, чтобы это мракобесие ушло в прошлое? Вся общественность должна быть непримирима к подобным преступлениям, чтобы таких трагедий не было впредь», — написал Кадыр Маликов.

Он считает, что общественность не должна оставаться равнодушной, ведь завтра подобное может коснуться любого. «Решение этой проблемы может быть не только через ужесточение наказания, но и путем разъяснения и просвещения среди молодежи, изменения ментальности, правильного понимания национальных обычаев и традиций. Хочу выразить глубокие соболезнования семье и близким Айзады Канатбековой. Арты кайрылуу болсун», — сказал Кадыр Маликов.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой.

В Жогорку Кенеше также обеспокоились вопиющим случаем. Депутат Айсулуу Мамашова заявила, что люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189244/
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