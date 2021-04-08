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Происшествия
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. Начальник ГУВД Бишкека просит прощения у близких

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой, которую похитили для принуждения к браку.

По его словам, милиция на протяжении трех дней не прекращала поиски девушки.

«Я приношу искренние соболезнования родным и близким Айзады Канатбековой. Прошу прощения за то, что мы не смогли вовремя задержать подозреваемого и предотвратить смерть Айзады. Понимаем всю боль родителей погибшей. Заверяю вас в том, что сотрудники милиции не прекращали поиски подозреваемых. Был отработан круг знакомых и остальные связи девушки. У меня, как отца дочерей, офицера и человека, зла не хватает от наличия таких фактов», — сказал Бакыт Матмусаев.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

Сегодня в Бишкеке и Оше пройдут митинги против насилия.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189134/
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