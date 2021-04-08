Депутат возмущен, что спикер парламента проигнорировал резонансное убийство

Люди в Кыргызстане перестали жить согласно нормам права и морали. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Айсулуу Мамашова.

Она призналась, что, будучи депутатом, вне стен парламента как женщина не чувствует себя в безопасности.

«Спикер сам должен был поднять этот вопрос и внести в повестку дня. Когда верхушка нарушает законы, на местах люди перестали жить по правилам и согласно нормам морали. Ее украли, как какую-то вещь, и убили. А сколько избитых, изнасилованных. Сколько это будет продолжаться? Мы все время заняты политикой, когда мы будем заниматься экономикой и безопасностью граждан?» — обратилась депутат к коллегам.

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.