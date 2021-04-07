Похищение невесты в Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и мужчины

В Аламединском районе Чуйской области нашли трупы мужчины и девушки, которую он похитил. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Уточняется, сегодня примерно в 14.30 в милицию поступило сообщение о том, что между селами Арашан и Чокморова около поля в салоне авто найдены трупы девушки и мужчины. На месте происшествия милиционеры обнаружили автомобиль Honda Civic. Водитель авто разыскивался по подозрению в похищении девушки в Первомайском районе столицы.

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«Внутри автомобиля были обнаружены труп 26-летней К. А. и 36-летнего Т. З., на теле которого были ножевые ранения. Местный пастух сообщил, что эту машину в этом месте видел еще 5 и 6 апреля, но не обратил особого внимания, так как думал, что она застряла в грязи. Только 7 апреля мужчина подошел к автомобилю и увидел в салоне трупы, после чего сразу же сообщил в милицию», — сказали в ведомстве.

По предварительной версии, Т. З. поссорился с девушкой, а затем задушил ее. После этого он покончил жизнь самоубийством.

Известно, что погибшей оказалась Айзада Канатбекова.