В Бишкеке похитили девушку. Об этом 24.kg сообщили ее близкие.

По их словам, 5 апреля примерно в 7.00 на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова возле кафе похитили девушку 1994 года рождения.

«Похищение моей сестренки попало на камеру. На кадрах видно как трое мужчин заталкивают ее в машину. Последний раз сестренка выходила на связь вчера примерно в 18.00. Сказала, что с ней все хорошо и слышно было, как у нее отобрали телефон. Автомобиль, на котором увезли сестренку попал на камеру наружного видеоонаблюдения в селе Сосновке, потом пропал из виду», — рассказал брат похищенной.

Родственники предполагают, что девушку могли увезти на юг, куда именно не знают.

«Мужчина, который похитил сестренку, неадекватен. Ему больше 30 лет. Мы его неоднакратно просили не беспокоить сестренку. Девушка росла без отца. Мать написала заявление в милицию, однако там не принимают мер для ее поисков. Мама сейчас очень переживат за дочь», — отметил близкий родственник.