В Бишкеке похитили девушку. Об этом 24.kg сообщили ее близкие.
По их словам, 5 апреля примерно в 7.00 на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова возле кафе похитили девушку 1994 года рождения.
«Похищение моей сестренки попало на камеру. На кадрах видно как трое мужчин заталкивают ее в машину. Последний раз сестренка выходила на связь вчера примерно в 18.00. Сказала, что с ней все хорошо и слышно было, как у нее отобрали телефон. Автомобиль, на котором увезли сестренку попал на камеру наружного видеоонаблюдения в селе Сосновке, потом пропал из виду», — рассказал брат похищенной.
«Мужчина, который похитил сестренку, неадекватен. Ему больше 30 лет. Мы его неоднакратно просили не беспокоить сестренку. Девушка росла без отца. Мать написала заявление в милицию, однако там не принимают мер для ее поисков. Мама сейчас очень переживат за дочь», — отметил близкий родственник.