12:15
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Происшествия
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады Канатбековой. Похититель был судим

Похититель Айзады Канатбековой Замирбек Тенизбаев имел судимость. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Службы криминальной милиции ГУВД Бишкека Улан Айтбаев.

По его словам, Замирбек Тенизбаев шесть лет отбывал наказание в России за разбойное нападение.

«По предварительным данным, похититель был женат, имел двоих детей. Со слов брата подозреваемого, в 2017 году он вернулся в Кыргызстан из России. Замирбек Тенизбаев работал в такси, последние несколько месяцев жил в машине», — сказал Улан Айтбаев.

Начальник следственной службы ГУВД Нурлан Утемисов сообщил, что на теле подозреваемого были обнаружены три ножевых ранения, одно из которых было глубоким.

«Одно ножевое ранение задело сонную артерию. Скорее всего, он нанес себе его левой рукой. Девушка, предварительно, была задушена футболкой. В машине у подозреваемого была сумка со сменной одеждой», — сказал Нурлан Утемисов.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня в Бишкеке и Оше пройдут митинги против насилия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189152/
просмотров: 1524
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат: За последние пять лет похищено 900 женщин с целью принуждения к браку
Убийство Айзады Канатбековой. В ГУВД Бишкека посетовали на бюрократию
Убийство Айзады Канатбековой. Глава ГУВД Бишкека оправдывается выборами
Убийство Айзады Канатбековой. Начальник ГУВД Бишкека просит прощения у близких
Убийство Айзады Канатбековой. Премьер-министр прокомментировал преступление
Смерть Айзады потрясла. Митинг против насилия пройдет сегодня в Бишкеке и Оше
Похищение невесты в Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и мужчины
Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Родственники не стали обжаловать арест
В городе Ош застрелили учителя. Подозреваемого задержали
Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Мать назвала наглой ложью заявления милиции
Популярные новости
Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на&nbsp;новое рассмотрение Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на новое рассмотрение
Похищение невесты в&nbsp;Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и&nbsp;мужчины Похищение невесты в Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и мужчины
В&nbsp;Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в&nbsp;изнасиловании девочки В Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки
В&nbsp;Бишкеке похитили девушку В Бишкеке похитили девушку
Бизнес
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
Beeline и&nbsp;аппарат правительства&nbsp;КР посадили деревья в&nbsp;парке имени Ататюрка Beeline и аппарат правительства КР посадили деревья в парке имени Ататюрка
MegaCom принял участие в&nbsp;экологической акции по&nbsp;озеленению парка в&nbsp;Бишкеке MegaCom принял участие в экологической акции по озеленению парка в Бишкеке
Самый большой в&nbsp;Азии сад тюльпанов открылся для туристов в&nbsp;северной Индии Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
8 апреля, четверг
12:08
Местные выборы. Кто контролирует кампанию в городе Ош, рассказал депутат Местные выборы. Кто контролирует кампанию в городе Ош,...
12:03
Президент обозначил задачи по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране
11:57
В Кара-Суу при пожаре пострадала 62-летняя женщина. Она в тяжелом состоянии
11:34
Контрабандный кафель. В Кыргызстан пытались незаконно ввезти товар на 800 тысяч
11:32
Депутат: За последние пять лет похищено 900 женщин с целью принуждения к браку