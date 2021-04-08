Убийство Айзады Канатбековой. Похититель был судим

Похититель Айзады Канатбековой Замирбек Тенизбаев имел судимость. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Службы криминальной милиции ГУВД Бишкека Улан Айтбаев.

По его словам, Замирбек Тенизбаев шесть лет отбывал наказание в России за разбойное нападение.

«По предварительным данным, похититель был женат, имел двоих детей. Со слов брата подозреваемого, в 2017 году он вернулся в Кыргызстан из России. Замирбек Тенизбаев работал в такси, последние несколько месяцев жил в машине», — сказал Улан Айтбаев.

Начальник следственной службы ГУВД Нурлан Утемисов сообщил, что на теле подозреваемого были обнаружены три ножевых ранения, одно из которых было глубоким.

«Одно ножевое ранение задело сонную артерию. Скорее всего, он нанес себе его левой рукой. Девушка, предварительно, была задушена футболкой. В машине у подозреваемого была сумка со сменной одеждой», — сказал Нурлан Утемисов.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.