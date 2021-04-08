Смерть Айзады потрясла. Митинг против насилия пройдет сегодня в Бишкеке и Оше

Сегодня в Бишкеке и Оше пройдут митинги против насилия. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

«Весь город потрясен историей с похищением и убийством молодой девушки Айзады Канатбековой. Похищение состоялось рано утром, в центре города. У правоохранительных органов были записи с камер наблюдения, госномер и марка машины похитителей, но они ничего не смогли сделать для спасения девушки. Если вы согласны с тем, что это ненормально, призываем вас выйти на мирный митинг против насилия», — сказали инициаторы акции.

В Бишкеке митинг пройдет у здания МВД на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова. В Оше — у здания ГУВД на улице Баялинова, 2.

Начало акций в 12.00.

Организаторы просят всех, кто намерен поддержать неравнодушных кыргызстанцев против насилия:

соблюдать дистанцию;

быть в масках;

иметь при себе санитайзеры;

взять с собой воду;

отказаться от политических лозунгов и/или использования акции протеста против насилия для агитации.