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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Смерть Айзады потрясла. Митинг против насилия пройдет сегодня в Бишкеке и Оше

Сегодня в Бишкеке и Оше пройдут митинги против насилия. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

«Весь город потрясен историей с похищением и убийством молодой девушки Айзады Канатбековой. Похищение состоялось рано утром, в центре города. У правоохранительных органов были записи с камер наблюдения, госномер и марка машины похитителей, но они ничего не смогли сделать для спасения девушки. Если вы согласны с тем, что это ненормально, призываем вас выйти на мирный митинг против насилия», — сказали инициаторы акции.

В Бишкеке митинг пройдет у здания МВД на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова. В Оше — у здания ГУВД на улице Баялинова, 2.

Начало акций в 12.00.

Организаторы просят всех, кто намерен поддержать неравнодушных кыргызстанцев против насилия:

  • соблюдать дистанцию;
  • быть в масках;
  • иметь при себе санитайзеры;
  • взять с собой воду;
  • отказаться от политических лозунгов и/или использования акции протеста против насилия для агитации.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов. 

Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189109/
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