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Происшествия

Один из застреленных в Узгенском районе был членом ОПГ

Один из убитых в Узгенском районе был членом ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По ее данным, правоохранители также нашли автомобиль и огнестрельное оружие, которые использовали подозреваемые в убийстве двух человек.

На территории сельского округа Дон-Булак обнаружили синий автомобиль Honda Fit, в салоне которого нашли охотничье ружье 12-го калибра, две гильзы и один патрон.

Напомним, что в Узгенском районе в результате огнестрельных ранений погибли два человека. Уточняется, что сегодня в 03.35 из районной больницы в милицию поступило сообщение о двух умерших пациентах с огнестрельным ранением. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187108/
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