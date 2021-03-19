Один из застреленных в Узгенском районе был членом ОПГ

Один из убитых в Узгенском районе был членом ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По ее данным, правоохранители также нашли автомобиль и огнестрельное оружие, которые использовали подозреваемые в убийстве двух человек.

На территории сельского округа Дон-Булак обнаружили синий автомобиль Honda Fit, в салоне которого нашли охотничье ружье 12-го калибра, две гильзы и один патрон.

Напомним, что в Узгенском районе в результате огнестрельных ранений погибли два человека. Уточняется, что сегодня в 03.35 из районной больницы в милицию поступило сообщение о двух умерших пациентах с огнестрельным ранением. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.