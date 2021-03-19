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Происшествия

В Узгенском районе неизвестные расстреляли машину. Погибли два человека

В Узгенском районе в результате огнестрельных ранений погибли два человека. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

Уточняется, что 19 марта в 03.35 из районной больницы в милицию поступило сообщение о двух умерших пациентах с огнестрельным ранением. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.

«По предварительным данным, 19 марта 31-летние М.Ш и А.А., а также 21-летний К.С. находились в автомобиле Honda Inspire. В этот момент неизвестные выстрелили в водителя и пассажира, а затем скрылись. Из троих пострадавших выжил один человек. В настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по задержанию подозреваемых», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187016/
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