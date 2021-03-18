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Активиста Эрлана Бекчоро уулу вызвали на допрос. Он выступал против Конституции

Активного пользователя Facebook Эрлана Бекчоро уулу вызвали на допрос в следственную службу ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщил он сам.

Активисту нужно было сегодня явиться на допрос в 17.00, но он отказался идти без адвоката.

«Однако завтра пойду в ГУВД столицы в 10.30. Буду держать в курсе. Возможно, это связано с тем, что я выступал против новой редакции Конституции», — сказал Эрлан Бекчоро уулу.

Эрлана Бекчоро уулу
Фото Эрлана Бекчоро уулу. Повестка активисту

Отметим, что Эрлан Бекчоро уулу участвовал в митинге против новой редакции Конституции возле «Белого дома» 9 марта.

Ранее, 15 марта, задержали активиста Тилекмата Куренова (Тилекмата Кудайберген уулу). Ближе к ночи того же дня в его доме провели обыск. Известно, что правоохранители нашли в публикациях активиста на Facebook призывы к свержению власти. Позже Свердловский районный суд столицы водворил его в СИЗО-1 на месяц.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома». Также стало известно, что обыск провели и в доме другого организатора митинга — политика Жениша Молдокматова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186976/
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