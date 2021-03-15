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В Бишкеке задержали Тилекмата Куренова. Он организовал акцию против Конституции

В Бишкеке правоохранительные органы задержали активиста Тилекмата Куренова. Об этом 24.kg сообщил председатель партии «Замандаш» Жениш Молдокматов.

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«Я уверен, что это политические гонения. Он был одним из организаторов митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома», также модерировал акцию протеста. Властям не нравится, что мы выступаем против. Они начинают придумывать разное и сажать ребят. Тилекмат Куренов — это тот человек, который «вытащил» Садыра Жапарова из тюрьмы. Он туда ездил», — рассказал он.

Напомним, 9 марта возле «Белого дома» прошла акция протеста против новой Конституции, тогда собралось около 50 человек. Организаторы заявляли, что готовы подать в суд на президента Садыра Жапарова за узурпацию власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186504/
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