Активиста Тилекмата Куренова водворили в СИЗО. Он объявляет голодовку

Задержанного активиста Тилекмата Куренова (Тилекмата Кудайберген уулу) водворили в СИЗО-1 Бишкека на один месяц.

Решение сегодня принял Свердловский районный суд Бишкека.

«Сегодня с 16.00 я объявляю полную голодовку», — сказал задержанный при выходе из зала суда.

Напомним, активиста Тилекмата Куренова задержали 15 марта. Ближе к ночи в его доме провели обыск. Известно, что правоохранители нашли в публикациях активиста на Facebook призывы к свержению власти.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома». Вчера также стало известно, что обыск провели и в доме другого организатора митинга — политика Жениша Молдокматова.