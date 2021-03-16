Задержание Тилекмата Куренова. В ГУВД Бишкека рассказали подробности

В публикациях гражданина Тилекмата Куренова в социальных сетях заметили призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

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По ее данным, факты зарегистрированы в ЕРПП, начаты досудебные производства по статям 310 «Публичные призывы к насильственному захвату власти» и 39-264 «Покушение на массовые беспорядки» УК КР, назначена судебно-лингвистическая экспертиза.

В ходе следствия сотрудники милиции установили личность активиста и водворили в ИВС ГУВД. Сейчас продолжаются соответствующие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Подробности сообщат дополнительно.

Напомним, что активиста Тилекмата Куренова задержали вчера. Ближе к ночи в его доме провели обыск. Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома». Вчера также стало известно, что обыск провели и в доме другого организатора митинга — политика Жениша Молдокматова.