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Происшествия

Задержание Тилекмата Куренова. В доме активиста провели обыск

В доме активиста Тилекмата Куренова провели обыск. Видео в социальных сетях опубликовали его приближенные.

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Уточняется, что ролик сняли родственники задержанного. На кадрах видно, как правоохранители проводят обыск в одной из комнат дома и фиксируют это на камеру.

Когда один из сотрудников милиции заметил, что их действия тоже снимают, стал препятствовать съемке и попытался закрыть дверь перед женщиной, которая фиксировала происходящее на камеру мобильного телефона.

Напомним, что активиста Тилекмата Куренова сегодня задержали и водворили в ИВС на 48 часов. Известно, что правоохранители нашли в публикациях активиста на Facebook призывы к свержению власти. О какой именно публикации идет речь, пока неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186558/
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