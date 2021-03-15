Задержание Тилекмата Куренова. В доме активиста провели обыск

В доме активиста Тилекмата Куренова провели обыск. Видео в социальных сетях опубликовали его приближенные.

Читайте по теме Тилекмата Куренова задержали за пост на Facebook. Его водворили в ИВС

Уточняется, что ролик сняли родственники задержанного. На кадрах видно, как правоохранители проводят обыск в одной из комнат дома и фиксируют это на камеру.

Когда один из сотрудников милиции заметил, что их действия тоже снимают, стал препятствовать съемке и попытался закрыть дверь перед женщиной, которая фиксировала происходящее на камеру мобильного телефона.

Напомним, что активиста Тилекмата Куренова сегодня задержали и водворили в ИВС на 48 часов. Известно, что правоохранители нашли в публикациях активиста на Facebook призывы к свержению власти. О какой именно публикации идет речь, пока неизвестно.