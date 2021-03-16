В офисе Жениша Молдокматова, выступающего против Конституции, провели обыск

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офисе политика Жениша Молдокматова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
После того как несколько людей в масках пришли к нему, политик вышел в прямой эфир и начал снимать происходящее. Однако ему запрещали это делать, ссылаясь на конфиденциальность расследования.
По словам Жениша Молдокматова, пришедшие были вооружены.
Жениш Молдокматов и Тилекмат Куренов были организаторами митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома» 9 марта.