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Происшествия

В офисе Жениша Молдокматова, выступающего против Конституции, провели обыск

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офисе политика Жениша Молдокматова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

После того как несколько людей в масках пришли к нему, политик вышел в прямой эфир и начал снимать происходящее. Однако ему запрещали это делать, ссылаясь на конфиденциальность расследования.

По словам Жениша Молдокматова, пришедшие были вооружены.

Напомним, что вчера активиста Тилекмата Куренова задержали и водворили в ИВС на 48 часов. Известно, что правоохранители нашли в публикациях активиста на Facebook призывы к свержению власти. О каких именно постах идет речь, пока неизвестно. Позже в его доме провели обыск.

Жениш Молдокматов и Тилекмат Куренов были организаторами митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома» 9 марта.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186560/
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