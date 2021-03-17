В Бишкеке задержан директор политического департамента МИД Эрмек Омуралиев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Омуралиев проходит фигурантом по ранее возбужденному транспортной милицией уголовному делу. Кроме того, задержан и сотрудник Агентства гражданской авиации Алымбай Абакиров.

Эрмек Омуралиев ранее занимал должность директора Агентства гражданской авиации.

Отметим,что по этому уголовному делу проходят бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления и совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.