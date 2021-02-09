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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Бишкеке арестован экс-глава правления аэропорта «Манас» Эмир Чукуев

В Бишкеке задержан экс-председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что решением Ленинского районного суда столицы ему избрана мера пресечения в виде ареста. Он водворен в СИЗО-1.

Ранее был задержан бывший президент ЗАО «Компания Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее сообщила, что выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182844/
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